İETT otobüsünde yangın: Dolmabahçe Tüneli çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Dolmabahçe Tünelindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tünel, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İETT otobüsünde yangın: Dolmabahçe Tüneli çift yönlü olarak kapatıldı
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Beşiktaş ile Şişli'yi birbirine bağlayan Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tünel, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Trafikte aksama yaşanmaması için çevre yollarda ek tedbirlerler alındı.

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