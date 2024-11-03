Iğdır'da korkunç kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Iğdır'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İşte kazanın ayrıntıları...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Iğdır'da korkunç kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Iğdır'da trafik kazası meydana geldi. Iğdır'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı. Ş.T. yönetimindeki 34 RY 9747 plakalı otomobil, Tuzluca ilçesinden geçerken Köprübaşı köyü çıkışındaki köprü bariyerlerine çarptı.

IĞDIR'DA KORKUNÇ KAZA

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ş.T, kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Y.B. ve V.Z. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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