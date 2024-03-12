İki aday birbirini eleştirdi! Kanal İstanbul ve kentsel dönüşüm çekişmesi!

İstanbul'da adaylar sahada çalışmalarına hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a Kanal İstanbul tepkisi gösterdi. Kurum ise İmamoğlu'na kentsel dönüşüm üzerinden yüklendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi’ açılışında, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise Beyoğlu’nda “Engelsiz Gönüller İftar Sofrası” programında konuştu.

İmamoğlu: "İstanbul, 2019 öncesine dönerse, bu şehrin başına, her şeyden daha önemlisi Kanal İstanbul gibi, tarihin ve bu coğrafyanın en büyük belası açılır. Çok net." ifadelerini kullandı.

2 aday da yine birlerine yüklendi. İmamoğlu rakibi Kurum'a Kanal İstanbul üzerinden tepki gösterdi.



Kurum ise İmamoğlu'na kentsel dönüşüm üzerinden yüklendi. 650 bin konut projesini hayata geçireceklerini söyledi.



