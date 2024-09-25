İkinci el araç satışlarında bekleme süresi uzadı

2023 yılı Ağustos ayında ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 35 gün iken, bu yılın aynı döneminde bu süre 60 güne çıktı.

Yapılan analiz, 2024 yaz aylarında yakıt tipine göre en kısa sürede satılan araçların hibrit olduğunu gösterdi. Hibrit araçları, benzinli ve dizel araçlar takip etti. Ayrıca, araç yaşı da satış süresinde belirleyici bir faktör oldu. Örneğin, 8 yaşındaki araçların ilanda kalma süresi 62 güne kadar çıkarken, 1 yaşındaki araçlar ortalama 40 gün ilanda kalıyor.

Siyah renkli araçlar ilanda en uzun süre bekliyor

VavaCars’ın analizine göre, beyaz renkli araçlar ilanlarda en sık görülen modelleri oluşturuyor. Ancak, siyah renkli araçlar ortalama 65 gün boyunca ilanda kalırken, gri renkli araçlar ortalama 53 gün ile en hızlı satılanlar arasında yer alıyor.

Büyükşehirler bazında yapılan incelemeye göre ise İstanbul’da ikinci el araçların ilanda kalma süresi ortalama 60 gün olarak hesaplanıyor. Bu süre Antalya’da 59, İzmir’de 57, Ankara’da 54, Bursa’da 52 ve Adana’da 50 gün olarak gerçekleşiyor.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "Geçen yıl ağustos ayında araçların ortalama ilanda kalma süresi 35 günken, bu yıl aynı ayda 60 gün olarak kaydedildi. İkinci el araç piyasasında renk, yaş ve şehir gibi faktörler satış sürelerinde büyük rol oynuyor. Örneğin, 1 yaşındaki araçlar, 8 yaşındaki araçlara göre ortalama 22 gün daha kısa sürede satılıyor," dedi.

Gözelekli ayrıca, bu yıl ikinci el araçların daha geç satılmasının en önemli nedenlerinden birinin harcamalardaki azalma olduğunu belirterek, aracını satmak isteyenlere ücretsiz ekspertiz hizmeti ve 1-3 saat içinde sonuçlanan hızlı hizmet sunduklarını ekledi.