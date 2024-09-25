İstanbul'da engelli bireye kötü muamele! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İstanbul'daki bir özel bakım merkezinde engelli bir bireye kötü muamele yapıldığına dair görüntüler gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili hareke geçti. Yapılan açıklamada, müfettiş görevlendirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da engelli bireye kötü muamele! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
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İstanbul'daki özel bir bakım merkezinde engelli bir bireye yönelik kötü muamele görüntüleri bazı basın yayın organlarında yer aldı. Konunun gündem olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi.

Olayın ardından il müdürlüğüne bağlı ekiplerce bakım merkezinde incelemelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, görüntülerde yer alan 2 personelin iş akdinin özel bakım merkezince feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından olayın gerçekleştiği özel bakım merkezine detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiş ve söz konusu şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak söz konusu olayda ihmali olan şahısların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli bakım merkezi istanbul
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