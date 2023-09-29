"İkiz Çek" Dolandırıcılığına Geçit Verilmedi! 22 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de yapılan "ikiz çek" operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan kişilerden bir şüpheli hakkında 17 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı olduğu belirtildi.

"İkiz Çek" Dolandırıcılığı Yapan 22 Şüpheli Yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 18 mermi, alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere hazır tutulan ikiz çek, suça konu çek kullanılmak suretiyle alımı yapılan ATV aracı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, online alışveriş sitelerindeki binek otomobil, deniz motoru ve forklift gibi yüksek değerli ilanların sahipleriyle açık hatlar üzerinden görüşüp güven verici konuşmalar yaptıkları, fiyatta anlaştıkları kişilerin binek otomobil, forklift, deniz motoru ve ATV gibi araçlarını ikiz çek vererek aldıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, bu ve benzeri yöntemlerle 14 kişiyi dolandırdıkları, 5 kişiyi de dolandırmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.