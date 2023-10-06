İkizlerin Babasının Farklı Olduğu Ortaya Çıkmıştı! Taraflar Adliyede Birbirine Girdi

Türkiye'nin bir anda gündemine oturan olayda Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin aldatma olayı yılan hikayesine döndü. Bugün ise Adliye önünde kavga çıktı.

İkizlerin Babasının Farklı Olduğu Ortaya Çıkmıştı! Taraflar Adliyede Birbirine Girdi
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Betül Yurulmaz, eşinin kendisini aldattığını söyleyerek programa başvurdu. Taraflar programa katılarak yüzleşti. Ancak olay, kısa sürede yılan hikayesine döndü. Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti. Betül'ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.

İkizlerin Babasının Farklı Olduğu Ortaya Çıkmıştı!

Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Betül ve Veysel Yurulmaz çifti, geçtiğimiz gün Adliye'ye giderek resmi olarak boşandı. 

İkizlerin Babasının Farklı Olduğu Ortaya Çıkmıştı! Taraflar Adliyede Birbirine Girdi - Resim : 1

Taraflar Adliyede Birbirine Girdi

Veysel'in birlikte olduğu sevgilisi Özge Adliye'de beklerken büyük bir tartışma yaşandı. Adliye'ye girmeden önce Özge ve Betül kavga etti. Güvenlik güçleri ise ikiliyi ayırmaya çalıştı. Betül ise Özge'ye, "Yuva yıkanın sonu böyle olur" diye bağırdı. Sevgilisi Özge'nin kendisini aldattığını öğrenen Veysel, Adliye çıkışında "Nereye gideceğimi bilmiyorum" diye konuştu.

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