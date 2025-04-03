Ilgaz'da kaybolmuştu: 9 yaşındaki Ayaz'dan sevindirici haber

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya, 12 saat süren arama çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ilgaz'da kaybolmuştu: 9 yaşındaki Ayaz'dan sevindirici haber
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Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar köyünde 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya’dan haber alamayan ailesi, endişe içinde yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kastamonu ve Ankara’dan da destek ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında 2 iz takip köpeği ve 2 dron kullanıldı.

Bölge halkı da ekiplerle birlikte seferber olurken, toplam 107 personelin katıldığı arama çalışmaları sonucunda küçük Ayaz, köyüne yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Kayı köyü mevkiindeki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ailesinin kayıp ihbarı yapmasının ardından jandarma ve AFAD hızla harekete geçti. Kastamonu ve Ankara’dan takviye ekipler bölgeye yönlendirildi. İz takip köpekleri ve dronlarla geniş çaplı bir arama çalışması yürütüldü.

Ayaz, 12 saat süren çalışmaların ardından sağlıklı bir şekilde bulundu.

Ayaz Hamdi Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun ilk kontrolleri sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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