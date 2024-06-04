İliç'teki maden faciasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

İliç'teki maden faciasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Açıklamayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

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# maden kazası # erzincan iliç
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