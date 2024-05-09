İlk hac kafilesi yola çıktı

İzmir'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. İki gruptan oluşan kafilede 280 kişi bulunuyor.

İlk hac kafilesi yola çıktı
Editör: Yasin Kerim Aşan

İzmir'de iki gruptan oluşan 280 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları, aileleri ve yakınları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi.

İzmir 2. Kafile Başkanı Buca İlçe Müftüsü Kemal Demirel, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına güzel ve eksiksiz şekilde haclarını yaptırmak istediklerini söyledi.

Hacı adayları kutsal görev için heyecanlı olduklarını ifade etti.

İlk durak Medine, 4-5 günlük Medine ziyaretinin ardından hacı adayları Mekke yolunu tutacak.

Eğitimde şiddete cezalar artırılacak! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçtiEğitimde şiddete cezalar artırılacak! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçtiEğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # hac # kutsal topraklar
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
Hangi yatırım aracı daha çok kazandırıyor? Altın mı dolar mı? Uzman isimden kritik açıklamalar
Hangi yatırım aracı daha çok kazandırıyor? Altın mı dolar mı? Uzman isimden kritik açıklamalar
Öne Çıkanlar Filistin direnişinden İsrail'e videolu mesaj | ULUSAL HABER Filistin direnişinden İsrail'e videolu mesaj | ULUSAL HABER İYİ Parti İzmir'de yüzlerce kişi istifa etti İYİ Parti İzmir'de yüzlerce kişi istifa etti