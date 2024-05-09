İlk hac kafilesi yola çıktı

İzmir'de iki gruptan oluşan 280 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları, aileleri ve yakınları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi.

İzmir 2. Kafile Başkanı Buca İlçe Müftüsü Kemal Demirel, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına güzel ve eksiksiz şekilde haclarını yaptırmak istediklerini söyledi.

Hacı adayları kutsal görev için heyecanlı olduklarını ifade etti.

İlk durak Medine, 4-5 günlük Medine ziyaretinin ardından hacı adayları Mekke yolunu tutacak.