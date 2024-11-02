İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlattı. Eğitimci Furkan Kaplan, olayı “çürüyen kültürümüzün bir dışa vurumu” olarak yorumladı.

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, müstehcen sözlerin olduğu şarkı ile dans gösterisi yapıldı.





O anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki topladı.



Konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul idarecilerine, tören komitesine ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.



Bir anda oklar okula ve öğretmene yöneldi. Konuyu Ulusal Kanal’a değerlendiren Eğitimci Furkan Kaplan ise “Tek bir sorumlu yok” dedi.

- Öncelikle son yıllarda müzik ve sanat sektörümüzde ciddi bir çürüme var. Ve bu çürüme hayatın her alanında hissediliyor. Şimdi bu söz konusu müzik. Televizyonlarımızda çalıyor. Dolmuşlarımızda çalıyor. AVM'lerde çalıyor. Yolda yürürken biz bunlara maruz kalıyoruz. Biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Her yerde bu kadar maruz kalırken sadece bunun okulda çalması mı bizim içimize dert oldu?

Milli Bayramların sahipsiz kaldığın söyleyen Kaplan, Milli Eğitim Bakanlığının kutlamalara dair bir yönetmelik yayınlaması gerektiğini vurguladı.

- Milliyetin Bakanlığı okullara şunu demeli, yılımızda 29 Ekim var, 23 Nisan var, 19 Mayıs var, ne varsa. Ve bu bayram şu çerçevelerde kutlanacaktır. Şu tarz dans gösterileri yapılacaktır. Bu gösterilerde şu şu müzikler çalınacaktır. Bunun dışında çalınacak müzikler şu kurumun onayından geçecektir gibi bir işleyiş olmalı. Devlet böyle işler.Ama siz bunun ucunu tamamen açık bırakırsanız öğretmen küfürlü müzik çalar, başkası olmadık bir dans gösterisi yapar, çocuklara olmadık kıyafetler giydirilir.

Suçu öğretmene ve okula atmanın en kolay iş olduğunu belirten Kaplan, bu şarkıları söyleyen kişileri belediyelerin milyonluk bütçeleriyle çıkardığını hatırlattı.