İmamoğlu'na kumpas mı kuruldu?

Bütün gün sosyal medyada bu konu gündemde tutuldu. İmamoğlu da bugün yaptığı bir konuşmada İstanbul Valiliği'nin hedef aldı. Peki, olayın perde arkası ne? haberimizde izleyelim.



İstanbul’da İETT’ye bağlı araçlarla ilgili hazırlalan reklam filmi tartışma yarattı.



Bir reklam ajansının İETT ‘ye bağlı araçların sürekli arızalanması ve yolda kalmasını reklam filmine konu etmek istedi. Ajans bir halk otobüsü sahibi ile 15 bin liraya anlaştı.



Hat sahibi arıza bilgisi geçerek aracı sefer yerine çekip film setine götürdü. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu da “kumpas kurdular” propagandasına başladı. İmamoğlu İstanbul Valiliği’ni hedef aldı.



Çekilen reklam filmi, gündemden hiç düşmeyen toplu taşıma sorunlarını bir kez daha hatırlattı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine mağduru oynadı. Oysa Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Raporunda 2023 yılında İETT otobüslerin arızalanma oranın yüzde 60 arttığı tespi tedilmişti.



Vatandaşlar her gün bozulan, yanan araçlarla yolda kalırken, arıza kaynaklı kazaya karışan otobüsler nedeniyle can güvenliği riski de büyüyor.



İETT otobüslerinin 4.1 milyar lira olan bakım onarım ihalesini de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a ait şirket almıştı. Özgür Karabat, CHP olağanüstü kongresiyle CHP Genel Sayman'ı görevine getirildi.