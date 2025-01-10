Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı