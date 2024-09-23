İş arayanlar dikkat: Okullara 30 bin temizlik görevlisi atanacak

2024 2025 yılı Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasının ardından okullarda temizlik sorunu gündeme geldi. Temizlik personeli eksikliğinden kaynaklı velilerden maddi destek istendiği ve velilerin okullarda temizlik yaptığı gündeme gelmişti. Harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta 30 bin temizlik personeli alınacağını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan okullardaki temizlik problemi ile ilgili açıklama yaptı.

30 BİN PERSONEL ATANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu. Işıkhan, ücretlerin artırılması noktasında da çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.