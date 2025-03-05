İş kazalarında korkutan tablo: Ölen işçilerin yüzde 97’si sendikasız

İş kazalarının en çok yaşandığı sektörler arasında taşımacılık, inşaat, ticaret, metal ve tarım ilk sıralarda yer aldı. Sanayi sektöründe 55, hizmet sektöründe 34, inşaat sektöründe 19, tarım sektöründe ise 13 işçi yaşamını yitirdi.

Ölümlü iş kazalarının başlıca nedenleri arasında trafik kazaları öne çıktı. Hayatını kaybeden 121 işçiden 7’si kadın, 4’ü çocuktu. Dikkat çeken bir diğer detay ise, ölen işçilerin yalnızca 4’ünün sendika üyesi olmasıydı.

2025’in ilk iki ayında iş kazalarında yaşamını yitiren işçilerin sayısı 299’a ulaştı. İşçi ölümlerinin en çok görüldüğü iller İstanbul, Antalya, Bursa ve Gaziantep olurken, bu şehirleri Kocaeli ve İzmir takip etti.