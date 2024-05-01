İşçi bayramında iş kazası! Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın kutlandığı günde, Tokat'ta korkunç bir iş kazası yaşandı. Reşadiye ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi, hayatını kaybetti.

Çamlıkaya Yaylası'nda, bir elektrik direğinde meydana gelen arızayı düzeltmek için, 26 yaşındaki Sedat Güner direğe tırmandı. Elektrik direğinden düşen genç işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili çalışma yaptı. Güner'in cenazesi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.