İskenderun sanayisi çıkmazda: 1250 esnaf yersiz kaldı

Taşınması planlanan sanayi sitesi için yeni alanlar belirlenmiş olsa da bu bölgelerin de konut alanı ilan edilmesi süreci tıkanma noktasına getirdi.

Esnaf, çözüm üretmek amacıyla kooperatif kurarak yer satın aldı. Ancak yeni yerleşim alanı da daha sonra konut imarına açıldı. Sanayi sitesinin kurulamaması nedeniyle esnaflar çevre ilçelere taşınmak zorunda kaldı. Dükkan bulamayan pek çok kişi, ekipmanlarını poşetleyip evlerinin köşesine koyarak beklemeye başladı.

“Dükkan bulamıyoruz, bulsak da ödeyemiyoruz. Fiyatlar çok yüksek” diyen esnaf, artık geçimini sağlayamaz hale geldiğini söylüyor.

İskenderun Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İbrahim Açıkgöz, Hatay genelinde sanayi siteleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olduğunu, ancak İskenderun’da bir gelişme yaşanmadığını belirtti:

“2023’te yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre Hatay’da 4 yeni sanayi sitesi yapılacaktı. Antakya’da ilerleme var ama İskenderun’da halen bir gelişme yok.”

Açıkgöz ayrıca, esnafın 20 yıldır süren yer edinme mücadelesinin sonuçsuz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Düğün yurdu bölgesindeki yerleşim alanı iptal edildi. Anemon Otel civarında yeni bir alan planlanıyor ama buradaki dükkanların metrekaresi bile netleşmedi. Öncelik depremde dükkanı yıkılan ya da hasar gören esnafa verilecek. Bu süreçte esnaf doğrudan borçlandırılacak ama ilk iki yıl ödeme yapılmayacak.”

Yaşanan belirsizlik sadece esnafı değil, kentin üretim kapasitesini de olumsuz etkiliyor. Sanayi hizmetlerinde aksama yaşanıyor. Esnaflar ise yetkililere çağrıda bulundu:

“Arsamız da paramız da hazır. Ancak sanayi sitesi kurmak için gerekli istimlak işlemleri tamamlanmadı. Bize yerimizi verin, projemizi hazırlayıp kazmayı vuralım.”