İskenderun'da deniz suyu taştı: İşte sebebi
İskenderun Körfezi'nde 23.49'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından deni suyu taştı. Ancak yükselmenin nedeninin zarar gören sahil şeridi ve lodos olduğu belirtildi.
İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinden kısa bir süre sonra deniz suyu yükseldi. Ancak İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Sahil bandında su yükselmesi ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı." diyerek duruma açıklık getirdi.
İskenderun'da önce deprem sonra taşkın— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 5, 2023
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İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:
- Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor. Sahil bandında su yükselmesi ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz.
Kaynak: Anadolu AjansıTrafik kazalarına protesto: yolu kapattılar Nevşehir'de kamyonun freni boşaldı Liseden depremzedelere 3 öğün yemek Ağrı'da 2 kaza 9 yaralı