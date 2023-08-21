İSKİ açıkladı! 23 Ağustos'ta su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler belli oldu

İSKİ 23 Ağustos günü su kesintisi yapacağı ilçeleri açıkladı. İstanbul’da suların ne zaman geleceği merak konusu. İSKİ, 21 Ağustos Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Tüm merak edilenler haberimizde

İSKİ açıkladı! 23 Ağustos'ta su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler belli oldu
Editör: Mustafa Çakır
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İstanbul’da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ, 21 Ağustos Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Su kesintisi nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, İSKİ’nin resmi internet sitesinden arıza ve bakım çalışmalarını takip edebiliyor.

21 AĞUSTOS İSKİ'NİN SULARI KESECEĞİ İLÇELER VE MAHALLELER 

İSKİ açıkladı! 23 Ağustos'ta su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler belli oldu - Resim : 1

EYÜPSULTAN: Güzeltepe Mahallesi. Su kesintisi 21 Ağustos saat 12.00’de bitmesi planlanıyor.

SULTANGAZİ: Gazi ve 75. Yıl Mahalleleri. Su kesintisi 21 Ağustos saat 12.00'da bitmesi planlanıyor.

Su kesintisi nedeniyle vatandaşlardan sabır ve anlayış bekleyen İSKİ, arızaların en kısa sürede giderileceğini bildirdi. İSKİ, su kesintisi programını güncel olarak resmi internet sitesinde yayınlamaya devam ediyor.

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