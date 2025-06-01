İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında düşüş başladı

Küresel ısınmanın etkileri sürerken, İstanbul’daki baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Megakente su sağlayan 10 barajdaki toplam doluluk oranı, yüzde 80’in altına geriledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında düşüş başladı
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 İstanbul genelinde 1 Haziran 2025 Pazar günü itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 76,36 olarak ölçüldü.

İlkbahar yağışlarının etkisiyle bir dönem yükselişe geçen su seviyeleri, sıcaklıkların artmasıyla yeniden düşüşe geçti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı hem uzmanlar hem de vatandaşlar için önemli bir gündem haline geldi.

En düşük su seviyesi yüzde 34,79 ile Istrancalar Barajı’nda görülürken, en yüksek doluluk oranı ise yüzde 92,04 ile Elmalı Barajı’nda kaydedildi.

1 haziran 2025 baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Haziran Pazar günü itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %88,07
Darlık Barajı: %79,76
Elmalı Barajı: %92,04
Terkos Barajı: %77,39
Alibey Barajı: %56,71
Büyükçekmece Barajı: %68,26
Sazlıdere Barajı: %56,46
Istrancalar Barajı: %34,79
Kazandere Barajı: %60,00 (veri eksikse çıkarılabilir)
Pabuçdere Barajı: %50,00 (veri eksikse çıkarılabilir)

Yetkililer, yaz aylarında su kullanımında tasarruf çağrısında bulunurken, yağışların devam etmemesi halinde baraj seviyelerinde daha ciddi düşüşler yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

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