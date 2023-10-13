İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı? Su Oranı Düşmeye Devam Ediyor... 13 Ekim'de Güncel Doluluk Oranları...
İstanbul'da baraj doluluk oranları en çok merak edilen konulardan biridir. Bu nedenle çok sayıda insan baraj doluluk oranlarını çok yakından takip eder. İşte 13 Ekim 2023 günü İSKİ'nin verilerine göre baraj doluluk oranları...
Baraj doluluk oranları İstanbul'da çok sayıda kişinin yaşamını yoğun bir şekilde etkilemektedir. Bu nedenle İstanbullular baraj doluluk oranını öğrenmek isteyebilirler. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) paylaştığı verilere göre baraj doluluk oranlarını öğrenmek mümkündür. Bu veri her gün güncellenerek paylaşılır. İşte 13 Ekim günü barajların genel su doluluk oranı....
13 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %22,13 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
13 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?
ALİBEY BARAJI: % 24,45
BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,18
DARLIK BARAJI: % 34,26
ELMALI BARAJI: % 17,19
ISTRANCALAR BARAJI: % 15,95
KAZANDERE BARAJI: % 4,82
ÖMERLİ BARAJI: % 47,11
PABUÇDERE BARAJI: % 3,35
SAZLIDERE BARAJI: % 7,81
TERKOS BARAJI: % 10,82