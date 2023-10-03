İSKİ açıkladı: İstanbul'da su saatlerce gelmeyecek! Çok sayıda su kesintisi bekleniyor... Özellikle o ilçeler uyarıldı!

İstanbul'da yaşanan su kesintileri şehrin önemli bir gündemidir. Su kesintisi nedeniyle çok sayıda insanın yapacağı işler etkilenmekte ve bu nedenle yaşanacak kesintiler önceden öğrenilmek istenmektedir. İSKİ bu kesintileri önceden duyurarak önlem almak isteyenlerin işini kolaylaştırmaktadır. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

3 EKİM GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİLECEK?

ARNAVUTKÖY:

Adnan Menderes Mah., Anadolu Mah., Arnavutköy Merkez Mah., Atatürk Mah., Baklalı Mah., Balaban Mah., Bolluca Mah., Boyalık Mah., Durusu Mah., Fatih Mah., Hacımaşlı Mah., Haraççı Mah., Hicret Mah., Karaburun Mah., Karlıbayır Mah., Mareşal Fevzi Çakmak Mah., Mavigöl Mah., Mehmet Âkif Ersoy Mah., Mustafa Kemal Paşa Mah., Nenehatun Mah., Sazlıbosna Mah., Tayakadın Mah., Taşoluk Mah., Terkos Mah., Yavuz selim Mah., Yeniköy Mah., Yunus Emre Mah., Çilingir Mah., İmrahor Mah., İslambey Mah. gerçekleşecek kesinti saat 20.00'ye kadar sürecek.

BAKIRKÖY:

Osmaniye Mahallesinin etkileneceği su kesintisinin 13.00 civarı bitmesi öngörülüyor.

KADIKÖY:

Acıbadem Mahallesi ve Hasanpaşa Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 14.00'e kadar sürecek.

SANCAKTEPE:

Paşaköy Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 13.00'e kadar sürecek.

SARIYER:

Gümüşdere Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.

SİLİVRİ:

Çayırdere Mahallesinin etkileneceği su kesintisi 12.00'ye kadar devam edecek.