İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı: İstanbul barajları kuruyor mu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, kente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %77,36'ya geriledi. Özellikle sıcaklıkların artması ve mevsimsel yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarında düşüş dikkat çekiyor.

27 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranları:

Elmalı Barajı: %92,37

Ömerli Barajı: %89,08

Kazandere Barajı: %84,72

Pabuçdere Barajı: %84,14

Darlık Barajı: %80,42

Terkos Barajı: %77,78

Büyükçekmece Barajı: %68,83

Alibey Barajı: %57,76

Sazlıdere Barajı: %56,99

Istrancalar Barajı: %42,67

Yetkililer, özellikle sıcak yaz günlerinde suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuyor.