İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı: İstanbul barajları kuruyor mu?
Yaz aylarına girilirken azalan yağışlar, İstanbul’daki su kaynaklarında düşüşe neden oluyor. Su sıkıntısı yaşanmaması adına baraj doluluk oranları İSKİ tarafından düzenli olarak açıklanıyor. 27 Mayıs 2025 tarihli veriler, vatandaşların merak konusu oldu.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, kente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %77,36'ya geriledi. Özellikle sıcaklıkların artması ve mevsimsel yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarında düşüş dikkat çekiyor.
27 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranları:
Elmalı Barajı: %92,37
Ömerli Barajı: %89,08
Kazandere Barajı: %84,72
Pabuçdere Barajı: %84,14
Darlık Barajı: %80,42
Terkos Barajı: %77,78
Büyükçekmece Barajı: %68,83
Alibey Barajı: %57,76
Sazlıdere Barajı: %56,99
Istrancalar Barajı: %42,67
Yetkililer, özellikle sıcak yaz günlerinde suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuyor.