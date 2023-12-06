İSKİ Uyardı: 5 İlçede Su Kesintisi Olacak! 6 Aralık Günü İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?

İstanbul'da yaşanan su kesintileri pek çok İstanbullunun günlük hayatını etkilemektedir. Bu etkiler nedeniyle olumsuzların karşısına geçmek amacıyla İSKİ kesintileri önceden duyurmaktadır. İşte 6 Aralık günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İSKİ Uyardı: 5 İlçede Su Kesintisi Olacak! 6 Aralık Günü İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
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İSKİ İstanbul'da süren su kesintilerini önceden bildirmektedir. 6 Aralık günü yaşanacak su kesintileri pek çok ilçeyi etkilemektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bildirdiğine göre beş ilçede su kesintisi beklenmektedir. Peki İSKİ'ye göre 6 Aralık Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 

İSKİ Uyardı: 5 İlçede Su Kesintisi Olacak! 6 Aralık Günü İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? - Resim : 1

İSTANBUL'DA 6 ARALIK'TA YAŞANACAK SU KESİNTİLERİ

ATAŞEHİR

Esatpaşa ve Örnek Mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 14.30'a kadar devam edecek. 

BEYKOZ

Anadolu Kavağı, Anadolufeneri, Dereseki, Kaynarca, Poyrazköy ve Riva mahallelerinde yaşanacak su kesintisi 16.00'a kadar devam edecek. 

EYÜPSULTAN

Ağaçlı Mahallesinde devam eden su kesintisi saat 13.00'e kadar sürecek.

KADIKÖY

Bostancı mahallesinde yaşanacak su kesintisi 15.30'e kadar devam edecek.

SİLİVRİ

Mimar Sinan Mahallesinde yaşanan su kesintisi 14.00'e kadar devam edecek. 

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