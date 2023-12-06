İSKİ Uyardı: 5 İlçede Su Kesintisi Olacak! 6 Aralık Günü İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da yaşanan su kesintileri pek çok İstanbullunun günlük hayatını etkilemektedir. Bu etkiler nedeniyle olumsuzların karşısına geçmek amacıyla İSKİ kesintileri önceden duyurmaktadır. İşte 6 Aralık günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İSKİ İstanbul'da süren su kesintilerini önceden bildirmektedir. 6 Aralık günü yaşanacak su kesintileri pek çok ilçeyi etkilemektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bildirdiğine göre beş ilçede su kesintisi beklenmektedir. Peki İSKİ'ye göre 6 Aralık Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İSTANBUL'DA 6 ARALIK'TA YAŞANACAK SU KESİNTİLERİ
ATAŞEHİR
Esatpaşa ve Örnek Mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 14.30'a kadar devam edecek.
BEYKOZ
Anadolu Kavağı, Anadolufeneri, Dereseki, Kaynarca, Poyrazköy ve Riva mahallelerinde yaşanacak su kesintisi 16.00'a kadar devam edecek.
EYÜPSULTAN
Ağaçlı Mahallesinde devam eden su kesintisi saat 13.00'e kadar sürecek.
KADIKÖY
Bostancı mahallesinde yaşanacak su kesintisi 15.30'e kadar devam edecek.
SİLİVRİ
Mimar Sinan Mahallesinde yaşanan su kesintisi 14.00'e kadar devam edecek.