İSKİ'ye göre su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 10 Ekim'de İstanbul'da hangi ilçelerde kesintisi yaşanacak?
İstanbul'da planlı su kesintilerinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği merak konusu olmuştur. 10 Ekim itibariyle hangi ilçelerde su kesintisi yaşandığı ve kesintilerin kaça kadar süreceği İSKİ tarafından açıklanmıştır. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İstanbul'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan su kesintileri neredeyse şehrin rutini haline gelmiştir. 10 Ekim günü yedi ilçede yaşanacak su kesintilerinin saat kaçta biteceği İstanbullular tarafından merak edilmektedir. Sürpriz sorunlarla karşılaşmamak adına bu su kesintilerini yakından takip eden İstanbullular İSKİ'nin planlı kesintiler kapsamında kestiği suların ne zaman geleceğini merak etmektedir. Peki, 10 Ekim 2023 günü hangi ilçelerde sular kesik olacak?
10 EKİM GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
BAĞCILAR
Mahmutbey Mahallesindeki kesintinin saat 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor.
BÜYÜKÇEKMECE
Karaağaç Mahallesinin etkileneceği kesinti saat 13.00'e kadar devam edecek.
BEŞİKTAŞ
Akat Mahallesinde vana montaj değişimden kaynaklanan kesinti saat 15.00'e kadar devam edecek.
GAZİOSMANPAŞA
Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerinde şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisinin saat 12.00 civarı bitmesi bekleniyor.
PENDİK
Ramazanoğlu ve Şeyhli mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 13.00'e kadar sürecek.
SULTANBEYLİ
Abdurrahmangazi ve Mehmet Akif mahallelerinde sürecek çalışma saat 17.00 civarı bitmesi beklenmektedir.
TUZLA
Anadolu ve Tepeören Mahallelerinde saat 13.00'e kadar devam edecek olan su kesintisi deplase çalışmasından kaynaklanıyor.