İSKİ'ye göre su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 10 Ekim'de İstanbul'da hangi ilçelerde kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan su kesintileri neredeyse şehrin rutini haline gelmiştir. 10 Ekim günü yedi ilçede yaşanacak su kesintilerinin saat kaçta biteceği İstanbullular tarafından merak edilmektedir. Sürpriz sorunlarla karşılaşmamak adına bu su kesintilerini yakından takip eden İstanbullular İSKİ'nin planlı kesintiler kapsamında kestiği suların ne zaman geleceğini merak etmektedir. Peki, 10 Ekim 2023 günü hangi ilçelerde sular kesik olacak?

10 EKİM GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

BAĞCILAR

Mahmutbey Mahallesindeki kesintinin saat 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

BÜYÜKÇEKMECE

Karaağaç Mahallesinin etkileneceği kesinti saat 13.00'e kadar devam edecek.

BEŞİKTAŞ

Akat Mahallesinde vana montaj değişimden kaynaklanan kesinti saat 15.00'e kadar devam edecek.

GAZİOSMANPAŞA

Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerinde şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisinin saat 12.00 civarı bitmesi bekleniyor.

PENDİK

Ramazanoğlu ve Şeyhli mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 13.00'e kadar sürecek.

SULTANBEYLİ

Abdurrahmangazi ve Mehmet Akif mahallelerinde sürecek çalışma saat 17.00 civarı bitmesi beklenmektedir.

TUZLA

Anadolu ve Tepeören Mahallelerinde saat 13.00'e kadar devam edecek olan su kesintisi deplase çalışmasından kaynaklanıyor.