İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'e yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarptı. Akgül, çarpma sonucu hayatını kaybetti.

İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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M.Ü'nün kullandığı tır, Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan İŞKUR Antalya İl Müdürü Akgül'e çarptı. Akgül kaza yerinde yaşamını yitirdi. Akgül'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Akgül'ün cenazesinin memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, tırın sürücüsü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mustafa Akgül'ün Cenazesi Yakınları Tarafından Teslim Alındı

Yaşamını yitiren Akgül'ün, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Akgül'ün cenazesini teslim alan ailesi ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı. Akgül'e çarpan tırın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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