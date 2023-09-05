Isparta elması koruma altına alındı! 3 yıl önceki başvuru neticelendi

Isparta elması, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Isparta elması, 3 yıl önceki başvuru sonucu coğrafi işaretle tescillendi.

Isparta elması koruma altına alındı! 3 yıl önceki başvuru neticelendi
Son Güncelleme:

Isparta elmasının tescil süreci tamamlandı. Isparta Ticaret Borsasınca Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde yetiştirilen Isparta elması, 3 yıl önceki başvuru sonucu coğrafi işaretle tescillendi.

Isparta elması coğrafi tescil aldı

ISPARTA EKONOMİSİNİN BAŞ TACI!

Elma, Isparta ekonomisine katkı sağlayan en önemli ürünlerden. Isparta elması rengi, tadı ve şekliyle her zaman ön plana çıkıyor.

Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon! 27 kişi gözaltına alındıBalıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon! 27 kişi gözaltına alındıYurt

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, elmanın pazarlama sürecine değindi. Isparta elmasının rengi, tadı ve şekliyle her zaman ön plana çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

- Isparta Ticaret Borsası olarak elmamızın bu özelliklerini koruma altına almak ve pazar payımızı artırmak için çalışmalarımıza 2020'de başladık. 2020 yılında coğrafi işaret başvurumuzu yapmıştık zorlu bir süreç sonucunda 2023 Ağustos sonunda elma coğrafi şartımızı aldık ve Isparta elması adı altında elmamız koruma altına alındı. Tabii ki bu süreçten sonra pazar payımızı artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle hazırlattığımız 6 dilde Isparta Elması filmi var, onu dünyada birçok noktaya ulaştırdık. Diğer tanıtım faaliyetleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu uzun bir süreç, pazar payımızı artırabilmek adına birçok ülkenin ticaret müşavirleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bunu da başarırsak Isparta elması hak ettiği değerini almış olacaktır.
# ısparta elması # coğrafi tescil
Çok Okunanlar
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül'de hava durumu...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül'de hava durumu...
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı!
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı!
BEDAŞ uyardı! İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi bekleniyor!
BEDAŞ uyardı! İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi bekleniyor!
Öne Çıkanlar HKP Genel Başkanı Ankut kavgada bir kişiyi yaraladı! İşte o anlar... - Ulusal Kanal HKP Genel Başkanı Ankut kavgada bir kişiyi yaraladı! İşte o anlar... - Ulusal Kanal Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi! Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi!