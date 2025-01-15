Isparta’da bıçaklı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta’nın Bahçelievler Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Isparta’da bıçaklı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı
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Isparta'nın Bahçelievler Mahallesi'nde 14 Ocak'ta, iki grup arasında husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavga 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Gözaltına alınan şüpheliler Arda A. ve İsmail Y.T., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde 27 yaşındaki Süleyman S. ile 31 yaşındaki Ali S., husumetli oldukları 21 yaşındaki Arda A. ve 22 yaşındaki İsmail Y.T. ile karşılaştı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Süleyman S. ve Ali S. ağır yaralanırken, Arda A. ile İsmail Y.T. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler Arda A. ve İsmail Y.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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