Isparta'da Kurt Saldırılarına Karşı Fotokapan

Isparta'da küçükbaş hayvanları kurtların saldırısından korumak için harekete geçildi. Kırsal bölgelere 100 adet fotokapan yerleştirildi.

Isparta'da Kurt Saldırılarına Karşı Fotokapan
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Küçükbaş hayvanları kurtların saldırısından korumak için çare fotokapanda bulundu.

Isparta'da kurtların küçükbaş hayvanlara verdiği zararın önüne geçmek için farklı noktalara 100'e yakın fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanla kaydedilen görüntülerde kurtların saldırı için uygun anı bekledikleri görüldü.

Kurt sürülerinin yoğun görüldüğü yerlerde çobanların otlatma yapmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

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