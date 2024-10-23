Isparta'da öğrenci yurdunda patlama!

Isparta'da bir öğrenci yurdunda çakmak gazı tüpleri patladı. Yaşanan patlama sonucu üleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Ramazan Kazak yaralandı. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kazak, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Isparta'da öğrenci yurdunda patlama!
Yayınlanma:

Isparta'da, Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında önce patlama oldu, ardından yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Patlamanın olduğu odada kalan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo ve Televizyon 3. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Ramazan Kazak yaralandı. Elleri, ayakları ve yüzünde yanıklar oluşan Kazak, sağlık ekiplerince önce Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Isparta'da öğrenci yurdunda patlama! - Resim : 1

Yapılan incelemede, patlamanın, odada bulunan çok sayıdaki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

Yurtta kalan öğrenci Ahmet Reyhan, bir anda bir patlama sesi duyduklarını ve hemen dışarıya çıktıklarını söyledi. Patlama sonrası yangın çıktığını anlatan Reyhan, "Alt kattaki odada patlama olmuş, bir yaralı vardı. Hastaneye kaldırdılar." dedi.

Kerim Remli de arkadaşıyla patlamanın olduğu odanın yanındaki odada kaldığını, patlamanın ardından alevleri fark ettiklerini belirterek, alevlerin kendi odalarına sıçradığını ve kapının yıkıldığını kaydetti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme! Çiftliğe iş makineleri getirildiFETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme! Çiftliğe iş makineleri getirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

ısparta öğrenci yurdu patlama
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Meclis, bebek ölümlerini araştıracak
Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına CHP ve DEM Parti'den destek
İsrail Lübnan’da sivil bina vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in İstanbul'daki kabarık suç listesi
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MHP eliyle Öcalan'a af çağrısı
Çok Okunanlar
Adana'da korkunç cinayet Adana'da korkunç cinayet
Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme
Isparta'da öğrenci yurdunda patlama! Isparta'da öğrenci yurdunda patlama!
İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi? Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?