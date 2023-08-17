Isparta'da şoke eden ev! 3 kişinin yaşadığı evden 7 kamyon çöp çıktı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı evden, ihbar üzerine düzenlenen baskında 2 kamyon çöp boşaltıldı. Ailenin, aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın deposunu da çöple doldurduğu belirlendi. Depodan da 5 kamyon çöp çıktı.

BURUNLARINA KÖTÜ KOKULAR GELİYORDU!



Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aile üyeleri, sokaktan topladıkları çöpleri binanın 2. katındaki evlerinin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, aynı binada yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine Yalvaç Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.



Binada yaşayan vatandaşlar kötü koku üzerine Pazaraşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Metin’e ihbarda bulundu. Muhtar Metin, durumu belediyeye bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, temizlik ekipleriyle eve gelerek çöpleri kamyonlara doldurdu. Ailenin aynı sokakta bulunan başka bir binanın deposunu da çöplerle doldurduğu tespit edildi. Ekipler, depoda bulunan çöpleri de kepçe yardımıyla boşalttı. Evden 2 kamyon, depodan da 5 kamyon olmak üzere toplam 7 kamyon çöp boşaltıldı.

Yaşadıkları ev ve aynı sokaktaki bir depoyu çöplerle dolduran aile üyelerinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.