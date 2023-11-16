İstanbul Avcılar'da Zincirleme Kaza

İstanbul’da İETT otobüsleri kaza haberleriyle gündem olmaya devam ediyor.



Son olay yine Avcılar’da yaşandı. D-100 kara yolu Üniversite Mahallesi mevkiinde, İETT otobüsü, ambulans ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı ambulans şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı yolcuya ise olay yerinde müdahale edildi.



Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.



