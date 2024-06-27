İstanbul Bahçelievlerde sabah saatlerinde 40 kişinin yaşadığı 7 katlı binada kısmi çökme

7 Katlı binanın zemininde yaşanan kısmi çökmenin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, Acil yardım, Kızılay ve polis gücü sevkedildi.

İstanbul'da acil yıkılması gereken 3 bin tabut bina olduğunu açıklayan uzmanlar, bu binalardan hızlıca kurtulmamız gerektiğini aktardı : "Türkiye Depreme kesinlikle hazır değil. Türkiye'nin depreme hazır olabilmesi için, bizim mutlak suretle bu binalardan kurtulmak için hızlı aksiyonlar almamız gerekiyor.Ve kanuni düzenlemelere belediyelerde hızlı aksiyon alacak elamanlara veya oradaki yönetmeliklere ihtiyacımız var.

her an yıkılabilecek 3000 bin bina var. onlaran bir tanesi çöktü."