İstanbul Bahçelievlerde sabah saatlerinde 40 kişinin yaşadığı 7 katlı binada kısmi çökme

İstanbul Bahçelievlerde sabah saatlerinde 40 kişinin yaşadığı 7 katlı binada kısmi çökme yaşandı. Bina sallanmaya başlayınca vatandaşlar kendilerini dışarı attılar. Kısa süre sonrada bina göçtü. Şans eseri kimse enkaz altında kalmadı.

Editör: Barış Dikmen
Son Güncelleme:

7 Katlı binanın zemininde yaşanan kısmi çökmenin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, Acil yardım, Kızılay ve polis gücü sevkedildi.

İstanbul'da acil yıkılması gereken 3 bin tabut bina olduğunu açıklayan uzmanlar, bu binalardan hızlıca kurtulmamız gerektiğini aktardı : "Türkiye Depreme kesinlikle hazır değil. Türkiye'nin depreme hazır olabilmesi için, bizim mutlak suretle bu binalardan kurtulmak için hızlı aksiyonlar almamız gerekiyor.Ve kanuni düzenlemelere belediyelerde hızlı aksiyon alacak elamanlara veya oradaki yönetmeliklere ihtiyacımız var.
her an yıkılabilecek 3000 bin bina var. onlaran bir tanesi çöktü."

Türkiye Akdeniz’de sahaya dönüyorTürkiye Akdeniz’de sahaya dönüyorDış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Bina # çökme # bahçelievler
Çok Okunanlar
Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleri
Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleri
Öne Çıkanlar Türkiye ve ABD karşı karşıya mı? | Siyasette normalleşme | Metin Külünk yorumluyor! | Gün Ortası Türkiye ve ABD karşı karşıya mı? | Siyasette normalleşme | Metin Külünk yorumluyor! | Gün Ortası MEB'den Bakan Tekin'in "il müdüründen torpil istediği"ne ilişkin iddiaya yanıt MEB'den Bakan Tekin'in "il müdüründen torpil istediği"ne ilişkin iddiaya yanıt