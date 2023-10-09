İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüm krizi sürüyor.



İlçede kentsel dönüşüm ile ilgili sorunlar 20 yıldır çözülemezken, Bakırköylü yurttaşların +1 kat imar talebi de yetkili makamlarca karşılık bulmuyor.



Mahalle sakinleri yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm çilesinin çözümü için, Bakırköy Kentsel Dönüşüm Dayanışma Platformu çatısı altında mücadelesini sürdürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki Saraçhane Parkı'nda bir kez daha seslerini duyurmak için toplanan Bakırköylüler, yetkililere haykırdı.



Olası İstanbul depreminde en riskli ilçelerden biri olan Bakırköy'ün 7 mahallesinin "nazım imar planı" hazırlanırken, nüfusu 175 bin kişi olarak planlandı fakat ilçenin nüfusu şu an 108 bin kişiden oluşuyor.



Bakırköylüler, İBB Şehir Planlama Müdürlüğünce, 2003 yılında hazırlanan 'Nazım İmar Planı'nın uygulanmasını istedi. Aksi takdirde eylemlerin süreceği mesajını verdi.





İlçe halkı, ekonomik sebepler ve olası İstanbul depremi nedeniyle, +1 kat imar iznini içeren Nazım İmar Planının bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.



2003'te hazırlanan Nazım İmar Planı, 20 yıllık süreç içerisinde pek çok kez düzenlendi. Konu, yargıya da taşındı, İBB'ye 2 bine yakın itiraz dilekçesi verildi.



Bakırköy halkının talepleri şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine alındı, komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nunca değerlendirildikten sonra İbb Meclisi'nin oylamasına sunulacak.



Kent sakinleri yetkili makamların mağdur vatandaşlar lehine karar verilmesini talep ediyor