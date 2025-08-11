İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2025: Son durum ne?
İSKİ, İstanbul’daki barajların doluluk oranlarına ilişkin güncel verileri düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağış miktarının azalması, büyükşehirlerde barajlardaki su seviyelerinde düşüşe yol açabiliyor. İstanbul’daki barajların son durumu merakla takip ediliyor.
Yayınlanma:
11 Ağustos 2025 itibarıyla, İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 48,69 olarak ölçüldü. İşte barajların doluluk oranları:
Ömerli Barajı: %47,9
Darlık Barajı: %60,34
Elmalı Barajı: %67,04
Terkos Barajı: %53,87
Alibey Barajı: %32,42
Büyükçekmece Barajı: %48,28
Sazlıdere Barajı: %42,26
Istrancalar Barajı: %27,45
Kazandere Barajı: %35,78
Pabuçdere Barajı: %42,13
Yağışlardaki azalma nedeniyle su kaynaklarında görülen dalgalanmalar, vatandaşların su kullanımına daha dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyor.