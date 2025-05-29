İstanbul barajlarında alarm: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul’da yaz ve kış aylarında azalan yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesi yakından takip ediliyor. Su kaynaklarının azalmasıyla birlikte, megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı merak konusu haline geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul barajlarında alarm: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı. Verilere göre, toplam doluluk oranı %77,01 seviyesine geriledi.

29 mayıs 2025 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranları:

İstanbul barajlarında alarm: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? - Resim : 1

Elmalı Barajı: %92,21Ömerli Barajı: %88,82
Kazandere Barajı: %84,18
Pabuçdere Barajı: %83,72
Darlık Barajı: %80,27
Terkos Barajı: %77,78
Büyükçekmece Barajı: %68,64
Alibey Barajı: %57,49
Sazlıdere Barajı: %56,90
Istrancalar Barajı: %40,58

Kentte su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için tasarruf çağrıları da sürüyor. Yetkililer, özellikle yaz aylarında su tüketiminin arttığını ve vatandaşların bu dönemde daha dikkatli davranması gerektiğini hatırlatıyor.

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