İstanbul barajlarında alarm: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı. Verilere göre, toplam doluluk oranı %77,01 seviyesine geriledi.

29 mayıs 2025 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranları:

Elmalı Barajı: %92,21Ömerli Barajı: %88,82

Kazandere Barajı: %84,18

Pabuçdere Barajı: %83,72

Darlık Barajı: %80,27

Terkos Barajı: %77,78

Büyükçekmece Barajı: %68,64

Alibey Barajı: %57,49

Sazlıdere Barajı: %56,90

Istrancalar Barajı: %40,58

Kentte su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için tasarruf çağrıları da sürüyor. Yetkililer, özellikle yaz aylarında su tüketiminin arttığını ve vatandaşların bu dönemde daha dikkatli davranması gerektiğini hatırlatıyor.