İstanbul barajlarında alarmlar çalıyor!

Alibey Barajı'na ait 8 Ekim tarihli verilere göre, son 10 yıldaki en düşük seviye 2021 yılında yüzde 19.54 olarak kaydedilmişti. Geçen yıl bugün yüzde 24.76 olan doluluk oranı ise şu anda yüzde 7.41 ile en düşük seviyesine indi. Barajdaki suyun büyük oranda çekildiği manzara, havadan yapılan çekimlerle gözler önüne serildi. Kuraklık nedeniyle oluşan endişe verici tablo, suların çekilmesiyle iyice belirginleşti. Aynı zamanda, Mimar Sinan'ın eseri olan Mağlova ve Güzelce Kemerleri de tamamen gün yüzüne çıktı. Ayrıca, çekilen sulardan sonra ortaya çıkan plastik atıklar da dikkat çekti.

Alibey Barajı, su seviyesinin yüzde 7.41'e düşmesiyle son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Kuraklık nedeniyle Mağlova ve Güzelce Kemerleri tamamen ortaya çıkarken, barajın durumu havadan görüntülendi. Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 4.53'e kadar düştü.

Son verilere göre İstanbul barajlarının doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %28.84

Darlık: %40.92

Elmalı: %56.15

Terkos: %52.21

Alibey: %7.41

Büyükçekmece: %39.19

Sazlıdere: %47.33

Istrancalar: %19.33

Kazandere: %4.53

Papuçdere: %17.21