İstanbul barajlarında yeniden su azalıyor! İSKİ güncel oranı açıkladı: Barajlarda ne kadar su kaldı?

İstanbul, coğrafi konumu ve nüfusuyla Türkiye'nin en büyük metropol şehirlerinden biri olarak su kaynaklarına büyük bir ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın önemli bir yönü de barajlar aracılığıyla karşılanır. İstanbul baraj doluluk oranları, her yıl İstanbullular tarafından büyük bir merakla ve endişeyle takip edilir. Özellikle 13 Eylül gibi yağışlı dönemler, baraj doluluk oranlarının belirlenmesi açısından büyük bir önem taşır.

İstanbul barajlarının doluluk oranları, şehirde yaşayan milyonlarca insanın günlük yaşamını etkileyen kritik bir faktördür. İçme suyu temini, sulama, enerji üretimi gibi birçok alanda kullanılan bu su kaynakları, şehir için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla, barajların doluluk oranlarındaki düşüş, su sıkıntısı ve su kesintileri gibi sorunları beraberinde getirebilir.

Özellikle son yıllarda İstanbul'da yaşanan yağış rejimindeki değişiklikler, baraj doluluk oranlarını etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Kurak dönemlerde azalan doluluk oranları, İstanbulluları su tasarrufu konusunda daha duyarlı hale getirmiştir. Aynı zamanda, barajlardaki su seviyelerinin düşmesi, çevresel ve ekonomik etkileri de beraberinde getirmiştir.

13 Eylül gibi yağmur mevsiminin başladığı dönemlerde, İstanbul'daki barajlar genellikle su seviyelerini artırır. Bu dönemde gelen yağışlar, barajların doluluk oranlarını olumlu yönde etkileyerek şehre temiz içme suyu sağlama konusunda bir rahatlama sağlar. Ancak uzun vadeli bir çözüm için sürdürülebilir su yönetimi stratejileri de önemlidir.

Sonuç olarak, İstanbul baraj doluluk oranları, şehrin su ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynar ve İstanbullular için büyük bir öneme sahiptir. Yağışların etkisiyle değişen bu oranlar, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve şehirdeki yaşam kalitesi açısından dikkatle takip edilmelidir. İstanbul'da barajların genel doluluk oranları %26,57 'yi gösteriyor. Peki, hangi barajda ne kadar su kaldı?

13 EYLÜL İTİBARİYLE GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI