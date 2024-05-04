İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı, İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yarışlar, kentte gemi trafiğini de sekteye uğrattı. Konuyla ilgili Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.