İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

İstanbul Boğazı'nda, BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenleniyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarışlar nedeniyle gemi trafiğinin sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı, İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yarışlar, kentte gemi trafiğini de sekteye uğrattı. Konuyla ilgili Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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