İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan dün çıkış yapan PD-30 isimli yüzer havuzun, Haydarpaşa Limanı'na yanaşması için Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü kapatıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla İstanbul Boğazında transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndaki seyrine devam ediyor.

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Kaynak: TRT Haber

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