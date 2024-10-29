İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştiriliyor. Yarışlar dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
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İstanbul Boğazı'nda, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları gerçekleştiriliyor.
Yarışlardan ötürü İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor.
Bu kapsamda Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı