İstanbul depreminden sonra kritik açıklama: "6,5 büyüklüğüne kadar…"

İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Maden Teknolojileri ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli’den bölgeyle ilgili açıklama geldi.

Sude İnak Sude İnak
İstanbul depreminden sonra kritik açıklama: "6,5 büyüklüğüne kadar…"
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Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde  saat  20.31'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometresinde oluşan deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından kısa süreli paniğe neden oldu.

Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometresinde oluşan deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından kısa süreli paniğe neden oldu.

Konuyla ilgili beklenen açıklama Maden Teknolojileri ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli’den geldi. İçelli yaptığı açıklamada, “İstanbul Avcılar Küçükçekmece 2700 metre açıkta Marmara denizinde kuzey Anadolu kırığının kuzey koluna paralel sıçrama kırık bir üzerinde M= 3,0 depremcik oldu. Kabuk direncinin yüksek olduğu ve kilitli olan bu parça 1912 ve 1999 da gerilim almıştır. 6,5 büyüklüğüne kadar kinetik enerjiye dönüşebilecek elastik deformasyona sahiptir” ifadelerini kullandı.

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