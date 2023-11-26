İstanbul Fatih'te Bina Çöktü! 2 Otomobil Zarar Gördü

İstanbul'un Fatih ilçesinde metruk binada kısmı çökme oldu. Yaşanan çökme sonucu park halindeki iki otomobil zarar gördü.

İstanbul Fatih'te Bina Çöktü! 2 Otomobil Zarar Gördü

İstanbul'un Fatih ilçesinde Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta bulunan bir metruk binada kısmı çökme meydana geldi. Binada meydana gelen çökmenin nedeni henüz belirlenemedi.

Yaşanan çökmeden dolayı, bina yakınında park halinde bulunan iki otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakini Ramazan Seyhan, "Gece 03.00-03.30 sıralarında gece büyük bir ses duyduk. Balkona çıktığımızda gürültünün nereye zarar verdiğini göremedik. Ama sabah kalktığımızda bizim binanın yanında boşluktaki iki araçta hasar olduğunu gördük." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # fatih # Bina
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