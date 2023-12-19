İstanbul Fatih'te Trafik Kazası! Otomobil Çarptı Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Ahmet D.'ye otomobil çarptı. Ahmet D. kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te Trafik Kazası! Otomobil Çarptı Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Adnan Menderes Bulvarı oldu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Ahmet D.'ye otomobil çarptı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede Ahmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet D.'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinden kaçan otomobilin tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

3 Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı! İstanbul ve Alanya'da Kafes-21 Operasyonu3 Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı! İstanbul ve Alanya'da Kafes-21 OperasyonuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # fatih # trafik kazası
Çok Okunanlar
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları...
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar Motokurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki Anlatıyor! | Emek Dünyası | #CANLI Motokurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki Anlatıyor! | Emek Dünyası | #CANLI Bakın Türk Kahvesi Neler Yapıyor! Bakın Türk Kahvesi Neler Yapıyor!