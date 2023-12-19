İstanbul Fatih'te Trafik Kazası! Otomobil Çarptı Hayatını Kaybetti
İstanbul'un Fatih ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Ahmet D.'ye otomobil çarptı. Ahmet D. kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Adnan Menderes Bulvarı oldu.
Yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Ahmet D.'ye otomobil çarptı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede Ahmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ahmet D.'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinden kaçan otomobilin tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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