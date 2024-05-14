İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasından külçe altınlar çıktı

Polis ekipleri tarafından yakın takibe alınan iki kişiye düzenlenen operasyonda şüphelilerin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş, her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasından külçe altınlar çıktı
Editör: Yağmur Biçen

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı. İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları takip edildi. Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst araması için X-ray alanına götürüldü.

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri, bebek arabasında bulunan bebeği sevdiği sırada, ayağıyla bebek arabasının altını kontrol etti. Kontrol sırasında polis ekipleri bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu tespit etti. Arabanın altındaki çantaları açan polis, yurda kaçak yolla sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Putin Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidiyorPutin Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidiyorDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Altın # bebek # kaçakçılık
Çok Okunanlar
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Öne Çıkanlar Erdoğan'dan Miçokakis'e Hamas şoku! Erdoğan'dan Miçokakis'e Hamas şoku! Futbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli oldu Futbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli oldu