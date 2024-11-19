İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti

İstanbul Havalimanı'nda yeni bir hizmet yolcuların kullanımına sunuldu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yaptığı paylaşıma göre, havalimanında yolcular sınırsız ve ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti
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İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet erişimi dönemi başladı. Konuyla ilgili İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Buna göre, kullanıcılar, ücretsiz internet imkanından "cep telefonu ile giriş" ya da "erişim kodu ile giriş yap" seçenekleri ile yararlanabilecek.

Cep telefonu ile internet hizmetini kullanmak isteyenlerin, İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalden "cep telefonu ile giriş" seçeneğini tercih ederek telefon numarası girmesi gerekiyor.

Kullanıcılar, telefonlarına SMS ile gelen şifre bilgilerini, açılan portal ara yüzünde ilgili alana girerek internete erişebilecek.

Erişim kodu ile girişte ise yolcular, terminalde bulunan kiosk cihazlarından pasaport ve kimlik bilgilerini okutarak erişim şifresi alabilecek. Kullanıcılar, bu şifre ile İGA WiFi ağını seçtikten sonra "erişim kodu ile giriş yap" seçeneğini tercih ederek, ekranlarda açılan alana erişim kodunu girerek internete erişimi sağlayabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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