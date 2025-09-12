İstanbul Küçükçekmece’de korkutan yangın: 1 can kaybı, 1 ağır yaralı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden 63 yaşındaki Mustafa Gürhan olurken, diğer yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.