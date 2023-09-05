İstanbul Valiliği duyurdu! Sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış özellikle Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde sele dönüştü. Sel sonrası pek çok vatandaş zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği selden iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği duyurdu! Sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

- Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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