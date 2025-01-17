İstanbul ve Çankırı'da FETÖ operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü.

Söz konusu soruşturmada, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun aranan, haklarında örgüte ait yurtta klavye sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanı olan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanan 28 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, halen aktif görevde olan zabıt katibi, öğretmen ve uzman tabip ile KHK ile resen emekli edilen 3. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 28 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

İstanbul ve Çankırı'da düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, 10 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.