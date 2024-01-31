İstanbul'a gişe düzenlemesi

İstanbul'da trafiği rahatlatmak için kara yolundaki bağlantı gişelerinin kaldırılacağı açıklandı. Açıklamayı Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptı. Serbest Geçiş Sistemi için harekete geçilecek.

İstanbul'a gişe düzenlemesi

İstanbul'un yıllardır çözüm bekleyen trafiğini rahatlamak için Bakanlık devreye girecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentteki trafiği rahatlatmak için kara yolundaki bütün bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

Yeni Şafak'a konuşan Bakan Uraloğlu, “Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık” ifadelerini kullandı.

Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy’de yer alan gişelerin kaldırılmasıyla birlikte, daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopiler kaldırılacak.

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